Bijzondere vondst: Hester vindt botje van uitgestorven reuzenalk op strand Westenschouwen

Meisje zonder rijbewijs was twee keer gewaar­schuwd: snorfiets in beslag genomen

5 februari RENESSE - Een gewaarschuwd mens telt voor twee. Dat geldt ook voor een 17-jarig meisje uit Renesse. Ze was al vaker bekeurd voor het rijden op een snorfiets zonder rijbewijs. De laatste keer was ze gewaarschuwd dat de snorfiets bij een volgende overtreding in beslag zou worden genomen. Dat is gisteren dan ook gebeurd.