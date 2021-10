Bijzonder overnachten in de Schouwse polder: Slapen in een Engelse dubbeldekker

Dominee Marco Boevé is geen vergader­tij­ger, maar het contact met mensen vindt hij prachtig mooi

20 oktober Als Marco Boevé (54) iets niet wilde in zijn leven dan was het dominee worden. Hoe gek kan het lopen. Na jaren in Papoea-Nieuw-Guinea te hebben gewoond en gewerkt, ging Boevé in 2009 alsnog als predikant in Nederland aan de slag. Sinds kort is hij verbonden aan de gemeente Schouwen aan Zee, waar hij aan het werk gaat voor de kerken in Renesse, Noordwelle en Scharendijke. Daar wacht hem geen makkelijke taak.