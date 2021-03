Bijspijkeren na de lockdown met bijles en huiswerkbegeleiding

Grevelin­gen is ziek: ‘Snel vers water nodig’

2 maart BRUINISSE - Kunnen vissers nog een boterham verdienen in de Grevelingen? Zuurstofloosheid in dieper water steekt elke zomer weer de kop op. In warme zomers met windstille dagen leggen veel kreeften, oesters en mosselen het loodje. De sluiting van de Flakkeese spuisluis heeft het probleem verergerd. ,,De Grevelingen is ziek.”