Bijna half miljoen euro extra voor verkeersveiligheid op Schouwen-Duiveland

Onveilige situaties van de Hageweg in Bruinisse, de Julianaweg in Zierikzee en de Kloosterweg in Burgh-Haamstede worden aangepakt. Tegelijkertijd wordt begonnen met de planvoorbereiding voor snelheidremmende maatregelen voor de binnenstad van Zierikzee.

Meldpunt voor slecht toegankelijke straten

Daarnaast zijn in samenwerking met het Platform Toegankelijkheid Schouwen-Duiveland knelpunten in kaart gebracht waar mensen die slecht ter been zijn of in een rolstoel zitten mee te maken hebben in op straat of in gebouwen. Nog dit jaar komt er een centraal meldpunt waar problemen met de toegankelijkheid kunnen worden aangekaart. De gemeente reserveert jaarlijks 25.000 euro om meldingen snel aan te pakken. Dan gaat het bijvoorbeeld over weghalen van obstakels op een route, aanpassen van hellingen, afvlakken van hobbelige bestrating en inrichting van invalide parkeerplaatsen.