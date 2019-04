Bijna complete keuken en badkamer gedumpt bij sloot in Zonnemaire

SCHOUWEN WERKT Elke dag een ander uitzicht

11:59 WESTENSCHOUWEN - De Schaar is het oudste strandpaviljoen van Westenschouwen. Te vinden onder aan de trappen, direct links. Paul van der Wekken (40) nam de zaak over van zijn vader. Nu werkt zijn 18-jarige zoon mee. Het familiebedrijf is altijd in beweging. ,,We gaan met de tijd mee.”