Bijna 300 mensen gedupeerd door problemen bij Sabewa eerder dit jaar

Laatste seizoen voor Kunstca­deau­win­kel Brouwersha­ven

26 mei BROUWERSHAVEN - Honderden engeltjes van keramiste Marijke Lamboo zwerven ergens over de wereld rond. Het is een van de originele, cadeautjes die ze verkoopt in haar Kunstcadeauwinkel in Brouwershaven. Nog even, want de galerieshop sluit. Op z’n laatst eind dit jaar gaan de deuren dicht van de voormalige paardenstal aan de Zuiddijkstraat.