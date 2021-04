Bij zo’n blij Volkswagenbusje gaan alle duimpjes omhoog

videoBURGH-HAAMSTEDE - De één heeft de nieuwste van de nieuwste camper onder zn kont, de ander rijdt in een stokoud busje. Bij de VW Bus Club Nederland ben je in beide gevallen welkom. Tientallen Volkswagenbusfans kwamen dit weekend op camping de Duinhoeve in Burgh-Haamstede samen

Ga er een kijkje nemen en je komt niet meer weg. Hippiebusjes in vrolijke kleuren, een opgelapte in Amerika geproduceerde camper uit 1976 (,,De laatste die nog rondrijdt op de wereld"), prachtig gepimpte T2-tjes, bussen mét hefdak en zonder. ,,Geen exemplaar is hetzelfde", leiden voorzitter John Sterk en evenementencommissieman Jack Groeneveld van de VW Bus Club Nederland over het terrein rond.

Hoge aaibaarheidsfactor

Dit is een blije bus, waar mensen vrolijk van worden. Dat merkt Wilko de Boer uit Terschuur als hij rondtuft met zijn T2 uit 1975 in Helsinki-uitvoering. Hij heeft er verre trips mee gemaakt en nooit maar een seconde overwogen z'n busje in te ruilen voor een degelijke camper. ,,Waarom zou ik? Deze bus heeft alles én een hoge aaibaarheidsfactor. Waar je ook komt of door wie je ook wordt ingehaald, je krijgt een duimpje omhoog of mensen maken foto’s. Zo'n bus heeft z’n charme.”

Quote Dát geluid. Als je zo'n luchtge­koel­de motor hoort, dat doet iets met je John Sterk, Voorzitter van de VW Bus Club Nederland

Volledig scherm Jack Groeneveld uit Monster (l) van de evenementencommissie en voorzitter John Sterk uit Bladel van de VW Bus Club Nederland © Sandra Schimmelpennink Zo gevarieerd als het wagenpark van de circa 1500 leden tellende club is, zo verschillend zijn ook de leden zelf. De een houdt van retro, de ander wil de nieuwste technische snufjes aan boord. En waar de één z'n bus oppimpt met alle toeters en bellen, wil de ander nog geen stickertje op z'n voorruit geplakt. ,,Dat zijn wel zo'n beetje de twee kampen en daar worden onderling wel wat geintjes over gemaakt", lachen Sterk en Groeneveld.

Ik ben een technisch manneke

Iedereen valt ook om z'n eigen redenen als een blok voor de Volkswagenbus. Sterk, wiens liefde ooit met een Kever begon, is bijvoorbeeld gek op de veelzijdigheid van de busjes. ,,Ik kan erin kamperen, ik kan er spullen mee vervoeren. Je kunt alle kanten op. En dan die eenvoudige techniek, vooral met die oude T2-tjes. Ik ben een technisch manneke, maar dat zo'n ding het zó lang vol blijft houden. Dat is natuurlijk geweldig. En dan dat geluid. Als je zo'n luchtgekoelde motor hoort, dat doet iets met je.”

Groeneveld is juist totaal niet technisch (,,Daarom zijn we ook vrienden geworden”), maar houdt van de nostalgie. Op oude jeugdfoto's staat hij met zijn ouders en broers naast een oud Volkswagenbusje, type T1. Het was de bedrijfswagen waarmee zijn vader, die melkboer was, zuivel rondbracht. ,,Ik ben zowat in die bus geboren.” Bij de VW Bus Club Nederland kan iedereen met welke variant van de Volkswagenbus dan ook terecht. ,,Dit is een no-nonsenseclub waar iedereen welkom is. En waar iedereen blij is met z'n eigen busje.”

Zonder gezamenlijke bijeenkomsten

Twee keer per jaar komt de club bij elkaar, zij het nu in coronatijd zonder gezamenlijke bijeenkomsten, feesten, optredens of andere activiteiten. Doorgaans komen er dik 200 leden op die samenkomsten af. Onder wie een vaste kern van zo’n veertig leden. Die staan er elk half jaar weer.

De Volkswagen T2 in Helsinki-uitvoering van Wilko de Boer uit Terschuur

Volkswagenbus

Vlnr: Sandra, Miranda, Ellen en Henk-Jan