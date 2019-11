Bij Salud! in Scharendijke wordt iedereen in de watten gelegd

Salud! uit Scharendij­ke eindigt als 8ste in Café Top 100

18 november ROTTERDAM - Café Sijf aan de Oude Binnenweg in Rotterdam is op de eerste plaats geëindigd in de Café Top 100 van Misset Horeca. Salud! uit Scharendijke eindigde als 8ste en is daarmee het best scorende café uit Zeeland.