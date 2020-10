Bij elkaar komen voor installatie wethouder? Ongepast en onverantwoord, vindt D66

De nieuwe wethouder volgt Cees van den Bos op, die burgemeester in Urk is geworden. Voor Schot aan de slag kan, moet de raad haar kandidatuur nog wel omarmen. Meestal een formaliteit, maar wel één waarvoor schriftelijke stemming is vereist. En juist dát is in coronatijd even lastig. Sinds maart vergaderen de raadsleden vanuit huis via een videoverbinding. ,,Dit is praktisch gezien gewoon de beste oplossing, anders was dat heel ingewikkeld geweest met het ophalen van stembriefjes per koerier”, aldus SGP-fractievoorzitter Florus van der Paauw.