Bij dit huiskamerrestaurant kun je nog lekker én betaalbaar dineren

In de regen voor een rookworst: 'De Hema is een aanwinst voor het dorp'

Ruim een uur voor openingstijd staat Yvonne Jonker uit Burgh-Haamstede al voor de deur. Boterhammetje in haar tas en een beregoed humeur. Ze is niet de enige. Voor de gloedjenieuwe Hema in Burgh-Haamstede staat donderdagochtend een lange rij blije mensen in de miezerregen. ,,De Hema is een aanwinst voor het dorp.”