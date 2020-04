Bij de recepten van Help de Boer eet je je vingers op

De vriend van Coco (22), zelf studente geneeskunde in Utrecht en samenwonend in Zonnemaire, is boer. Net als bij zijn collega's puilt zijn schuur uit van de aardappelen. Knolselderij, tomaten, eieren, bloemen: boeren en telers kunnen hun producten aan de straatstenen niet kwijt. ,,Er liggen nog honderdduizenden kilo's spullen in de schuur. Wij gaan dat verschil niet maken. Maar het begin is er wel. En misschien kunnen we mensen op deze manier ook bewust maken van wat je allemaal lokaal kunt kopen", zegt Coco.