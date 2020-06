Bij de mini-bar van Emiel kun je niet naar binnen: te klein

Anderhalve meter? Nee, dat gaat niet. De kroeg zelf meet slechts negentig bij negentig centimeter. Het getapte biertje of uitgeschonken wijntje kan eventueel zittend op het voetbalmeubel naast de telefooncel in de werkloods van Dorst genuttigd worden. ,,Ik had dit ding al een tijdje staan. Opgehaald bij iemand aan de andere kant van het land. Tussen alle bedrijven door heb ik er hier in mijn hobbywerkhoek aan lopen knutselen. Eerst wilde ik er een boekenkast van maken en die in de hal zetten. Maar ik lees niet veel. Een wijnkast voor de veranda - de cel is 2,70 meter hoog - leek mij ook een idee. Het is uiteindelijk een bar geworden.”