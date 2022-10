Bij Daniëlle gaat niets de vuilnisbak in: ze maakt mooie dingen van restmaterialen

Het Odensehuis is een warme deken, al weet nog niet iedereen het te vinden

Op de allereerste dag dat het Odensehuis in Zierikzee geopend was, was coördinator Pauline Klerkx stiknerveus. Zou er wel iemand die drempel over durven stappen? Nu, vijf jaar later, weet ze dat haar angst ongegrond is. Tientallen mensen met beginnende dementie of geheugenklachten, en hun naasten, liepen de ontmoetingsplek aan de Grevelingenstraat al binnen. Ina de Boer (82) was de eerste bezoeker. Ze loopt er nu als vrijwilliger rond.

