Biefstuk of rundertataki met miso - de gerechten van Strandclub Zee zijn eerlijk

Lex en Margot Traa openden het paviljoen in Scharendijke drie jaar geleden. Daarvoor had het koppel meerdere drogisterijen, die één voor één werden verkocht. ,,Want we dachten al langer: ‘wat gaan we doen als we later groot zijn?’”, zegt Margot. Toen diende de kans een paviljoen te openen zich aan. ,,We dachten te weten wat mensen leuk vinden en wilden iets bouwen waar iedereen zich thuis voelt. Aan de reacties te horen, is dat aardig gelukt.”