Bibliotheek Zierikzee zet de deuren open: ‘We hebben zo veel meer te bieden dan boeken alleen’

Waar kun je nou nog een kopietje maken? Of iets printen? Of een flexplek vinden om even rustig te werken? ,,Bij ons in de bibliotheek in Zierikzee”, benadrukt Raquel Bueno, teamleider bibliotheken Schouwen-Duiveland. ,,Veel mensen weten dat niet, ook niet dat ze hier lekker kunnen zitten om kranten en tijdschriften te lezen, een gesprekje met andere mensen kunnen voeren, desgewenst met een kopje koffie of thee. De open dag biedt de kans de koffiehoek te laten zien en de flexplekken met extra stopcontacten. Nou ja, om alles te tonen, hoe mooi het is geworden in onze vernieuwde bibliotheek.”