Bezwaarmakers fiets-voetpad Zeepeduinen staan niet in hun recht, vindt de Provincie

Raadslid Anita de Vos wil nieuwe Duinranden en Vliedber­gen voorkomen op Schou­wen-Duiveland

11 oktober SCHARENDIJKE - Wat hebben we aan campings en vakantieparken op Schouwen-Duiveland en wat willen we ermee? Als het aan SP-raadslid Anita de Vos ligt, komen op die vragen eerst antwoorden voordat de gemeente nieuwe vernieuwingsplannen in behandeling neemt.