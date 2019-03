Bezorger beroofd in Zierikzee, politie zoekt verdachte in rode Volvo

Schrijvers­ont­moe­ting met een dikke plus

26 maart ZIERIKZEE - Een schrijversontmoeting met een dikke plus. Schrijfsters Mayke Smit (links) en Alice Altink (moeder en dochter) kwamen dinsdagavond in de bibliotheek in Zierikzee om te vertellen over hun boek ‘Van je moeder moet je het hebben, van je dochter kun je het krijgen’.