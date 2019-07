Bezoekers van Concert at Sea laten puinhoop achter op de Brouwersdam

SCHARENDIJKE - Het zand was zo mooi schoon dat badgasten zich er op Bonaire waanden. Maar na drie dagen Concert at Sea is het strand aan de Brouwersdam veranderd in een vuilnisbelt. Al het werk van de Bende van het Strand is voor niets geweest.