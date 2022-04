Bewonersenquête over hotelplan Burgh-Haamstede is de druppel: dagelijks bestuur dorpsraad stapt op

Dat er al langer onderhuids wat broeide, was duidelijk. Maar de manier en het moment waarop het dagelijks bestuur nu met een brief aan de mede-bestuursleden de handdoek in de ring gooit, roept toch wel verbazing op, reageert algemeen bestuurder John van Veenhuizen. ,,Normaal gesproken wacht je tot de eerstvolgende algemene ledenvergadering en maak je dan het aftreden bekend.” Dat het besluit zo abrupt is genomen, zegt iets over de onderlinge sentimenten die op het dorp leven.