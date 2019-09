Bewoners zijn het beu en beginnen ’kraakcamping’ in Gat van Scharendijke

Ruth du Chatenier: Gezond tandvlees is zo belangrijk

13:10 Ruth du Chatenier (35) begon in maart dit jaar als mondhygiënist met haar praktijk Brudent in het pand Poststraat 14 in Bruinisse waar ook een tandartsenpraktijk gevestigd is. Deskundigheid op het gebied van mondzorg zit hier dicht bijeen.