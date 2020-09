Bewoners schrikken wakker van explosie in Zierikzee

Niets zo leuk als mensen lachend de Dikke Toren uit zien stappen. Dat gebeurde de eerste dag meteen al 101 keer

2 september ZIERIKZEE - Dolblij is torenwachter Hans Baris. Na maandenlang gesloten te zijn geweest, gingen vandaag de deuren van de Dikke Toren in Zierikzee weer open. Niet alleen tot grote vreugde van de in monnikspij gestoken Baris. Ook 101 bezoekers wisten de toren direct te vinden.