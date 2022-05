Betty is kersvers beheerster van misschien wel het best bewaarde geheim van Nieuwerkerk

Het is grappig maar ook veelzeggend. Iedereen die over de drempel van Ons Dorpshuis stapt, is verbaasd over wat-ie aantreft. De tijd van de grijze betongevelstenen, foeilelijk meubilair, geruite kleedjes en gebloemde gordijnen is voorbij. ,,Mensen denken nog steeds dat een dorpshuis suf is. Het imago is slecht. Maar wij bewijzen hier het tegendeel”, wijst Van ’t Hof om zich heen.