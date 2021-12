Betalen voor restafval: de grijze bak wordt 1,5 keer per jaar minder op de stoep gezet op Schouwen-Duiveland

Inwoners van Schouwen-Duiveland moeten sinds 2018 betalen voor elke keer dat ze restafval aanbieden. Dat heet het diftarsysteem, waarbij per huishouden wordt bijgehouden hoeveel afval het aanbiedt. Het is het principe van ‘de vervuiler betaalt’: er is een basisbedrag voor het ophalen van huisvuil, en dat wordt hoger voor wie vaker restafval heeft. In 2019 zetten Schouwen-Duivelanders gemiddeld nog tien keer per jaar hun grijze kliko buiten, maar de jaren erna gaven een afname te zien. In 2020 was het gemiddelde negen keer en dit jaar is dat achtenhalf keer.