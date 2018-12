Betaalde vrijwilliger is de moeite van overwegen waard

ZIERIKZEE - Er is bijna geen organisatie die er niet over klaagt: hoe kom ik aan voldoende vrijwilligers? Door ze in de watten te leggen, maar misschien ook wel door bepaalde vrijwilligers te betalen. Het is goed om daar eens met z'n allen over na te denken, vindt Marianne Ketting van SMWO Schouwen-Duiveland. Voorzitter Kees Verkerke van gymnastiekvereniging Delta Sport: ,,Ik adviseer te onderzoeken of clubs daar iets mee kunnen doen. Zie het resultaat bij ons.”