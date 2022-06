Betaalbaar wonen in Noorderpolder? Dat kan straks op het terrein van de oude Cornelia

De Cornelia staat leeg sinds de verhuizing eind mei van de verpleeghuiszorg naar het nieuwe gebouw aan de andere kant van de Emil Sandströmweg. Het wachten is op nieuwe bewoners; vluchtelingen uit Oekraïne die daar tijdelijk worden ondergebracht. De gemeente houdt de noodopvang zeker tot 1 augustus volgend jaar aan, maar de kans is groot dat de Cornelia langer nodig is voor deze doelgroep. In de raad wordt nu al gesproken over een verlenging van die termijn tot maart 2024.