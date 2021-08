Bestuurstwist Schouwse concertorganisatie eindigt als een opera: De Vos alsnog aan de kant geschoven

Adela mocht zonder sollicita­tie­brief aan de slag bij Albert Heijn in Burgh-Haamstede: ‘Anders had ik nog geen baan gehad’

19 augustus BURGH-HAAMSTEDE - Personeel wordt nog schaarser in Zeeland, omdat het aantal werklozen opnieuw is gedaald. Net als voor de pandemie staan er momenteel meer vacatures open dan er werkzoekenden zijn. Sommige werkgevers halen nu elke drempel zoals een sollicitatieprocedure weg. Daardoor vond de 19-jarige Afghaanse Adela Akbari een baan bij Albert Heijn in Burgh-Haamstede. ,,Ik ben daar erg blij mee.”