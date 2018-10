Bestuurskundige: 'Lokale politiek gaat niet over kwestie Duinrand'

,,Allereerst", zegt bestuurskundige Linze Schaap van de universiteit in Tilburg, ,,is het inderdaad een privaatrechtelijke kwestie. De campinggasten hebben een huurcontract dat verbroken mag worden. Dan kunnen ze zeggen: ik heb veel geld in en om mijn chalet of stacaravan geïnvesteerd, maar dat is hetzelfde als een huurder die een nieuwe keuken en badkamer in zijn huurwoning laat bouwen. Dat is je eigen risico."