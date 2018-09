Bestuurdersfamilie De Jonge blijft Zierikzee trouw

ZIERIKZEE - Om de vijf jaar komt de eeuwenoude bestuurdersfamilie De Jonge in reünie bijeen in Zierikzee. Die bijeenkomst begon zaterdag traditiegetrouw weer in het Stadhuismuseum. Daar werd ook het boek ‘Het geslacht De Jonge in beeld’ gepresenteerd. Het is het derde deel in een serie boeken over deze familie.