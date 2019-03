Bestuurder bestelbus gewond bij eenzijdig ongeval Dreischor

De bestelbus raakte rond 19.30 uur door nog onbekende oorzaak van de weg en botste tegen een boom. Na het ongeval werd de brandweer opgeroepen met de melding ‘ongeval met beknelling’. De bestuurder van de bestelbus werd per ambulance naar een ziekenhuis vervoerd; over de aard en ernst van de verwondingen is nog niets bekend. Een bergingsbedrijf heeft de zwaar beschadigde bestelbus weggesleept.