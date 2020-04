Beschermd plantje blijkt niet voor te komen bij Haringvlietplein; herontwikkeling kan beginnen

Daar zal naar verwachting rond juni mee begonnen worden, laat wethouder Jacqueline van Burg weten. Omdat de herontwikkeling van het ‘retailplein’ en de Haringvlietstraat nogal wat voeten in de aarde heeft, worden betrokkenen daar eind deze maand over geïnformeerd. Met name de inwoners van de wijk Poortambacht hebben daar belang bij. In de herfst van vorig jaar sprak Adri Tange, voorzitter van de wijkraad, al zijn zorgen uit over de herontwikkeling in het gebied.