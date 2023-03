Bertie Steur haalt op eigen kracht zetel bij provincie én waterschap

Dat blijkt uit een analyse die de PZC heeft gemaakt van de uitslagen die de dertien gemeenten hebben gepubliceerd. Steur, door het programma Boer Zoekt Vrouw bekend geworden als Boerin Bertie, kwam vier jaar geleden namens Partij voor Zeeland in Provinciale Staten. Ook toen lukte dat dankzij voorkeurstemmen.

Deze keer hebben ruim 1600 mensen op haar gestemd. Dat is opnieuw voldoende. Het is nog de vraag of Steur haar zetel ook zal innemen. Eerder heeft ze gezegd dat ze daarover twijfelt.

Boer Bastiaan

Bastiaan van ’t Westeinde (BBB) uit Arnemuiden, Boer Bastiaan uit Boer Zoekt Vrouw, heeft met bijna 1200 stemmen waarschijnlijk nipt ook de drempel gehaald om op eigen kracht in de Staten te komen. Die kans dat hij er zitting neemt is klein, want Van 't Westeinde is de voorman van BBB in het waterschapsbestuur.

Meer kandidaten haalden de voorkeursdrempel, maar stonden zo hoog op de lijst dat ze toch al waren gekozen, of moeten andere mensen op de lijst voor laten gaan omdat die nóg meer stemmen kregen.

Deze kandidaten kregen de meeste stemmen bij de provincie (exclusief lijsttrekkers)

1. Antje Dees-de Vries (BBB) 2371

2. Anton Vael (BBB) 2217

3. Daniëlle de Clerck (VVD) 1890

4. Bertie Steur (Partij voor Zeeland) 1604

5. Jolanda Boer (D66) 1382

6. Bastiaan van ’t Westeinde (BBB) 1188

7. Marianne Poissonnier-Dekker (BBB) 1163

8. Carolien Bierens (BBB) 1116

9. Esther Vermue (BBB) 999

10. Hannie Kool-Blokland (CDA) 982

Ook in het waterschapsbestuur

Bertie Steur kan er ook voor kiezen om in het waterschapsbestuur te gaan kiezen, want ook daar heeft ze voldoende voorkeurstemmen gekregen. Er zijn nog twee kandidaten die via voorkeursstemmen in het bestuur kunnen komen: Kees Hanse (lijstduwer bij BBB) en Paula Stoker (Partij voor Zeeland). Hanse zal weigeren, want hij leidt BBB in Provinciale Staten.

Deze kandidaten kregen de meeste stemmen bij het waterschap (exclusief lijsttrekkers):

1. Marianne Poissonnier-Dekker (BBB) 2853

2. Bertie Steur (Partij voor Zeeland) 2195

3. Kees Hanse (BBB) 2125

4. Jos Verdurmen (BBB) 1963

5. Dieuwke Louwrink (PvdA) 1961

6. Geert de Bruijckere (BBB) 1925

7. Paula Stoker (Partij voor Zeeland) 1754

8. Chris Koopman (Partij voor Zeeland) 1401

9. Marina Eckhardt (AWP) 1267

10. Tom van der Meer (BBB) 1125