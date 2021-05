Bergeenden chillen op het strandje nu de mens taboe is in de Schelphoek; ‘Het is hier nog veel mooier geworden’

Gek op raadsels en escaper­ooms? Je kunt nu ook je brein breken op de fiets

22 mei SCHUDDEBEURS - Leg Kris van der Werve een raadsel of puzzel voor en ze is verkocht. De Noordgouwse is gek op het ontrafelen van mysteries. Ze heeft nu zelf een interactief fietsmysterie ontwikkeld. Een soort escaperoom, maar dan in de buitenlucht. Uitgestrekt langs een 25 kilometer lange route