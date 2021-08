Beoogde nieuwe voorzitter stichting CASD trekt zich terug door bedenkingen over bestuursconstructie

De werkwijze van het bestuur en de financiën van CASD kloppen in de ogen van de Vos niet, daarom besloot hij voordat hij echt aan de slag kon gaan als voorzitter al op te stappen. Hij denkt dat zijn toekomstige bestuurswerk onmogelijk is wanneer de commissies zeggen wat het bestuur moet doen. Hij is van mening dat het juist andersom moet gaan. De Vos besloot zich daarom na de bestuursvergadering van afgelopen vrijdag terug te trekken als nieuwe voorzitter van de stichting CASD. De Vos is van mening dat onafhankelijk onderzoek nu moet uitwijzen of de organisatie wel voldoet aan de regels voor stichtingen en verenigingen.



De Jong reageert hierop: ,, De diverse commissies functioneren zelfstandig van het bestuur, dat doen we al zes jaar zo. Uit ervaring blijkt dat het altijd mis gaat als het bestuur zich met de inhoud bemoeit. Volgens De Vos overschrijden we hiermee de regels. Ergens vind ik dat hij daar eerder mee had moeten komen maar we hebben de notaris om advies gevraagd. Ik weet namelijk niet of het zo is. Als het inderdaad tegen de regels is, dan passen we het aan.”



Naar aanleiding van het terugtrekken van De Vos is er op korte termijn een bestuursvergadering gepland. De Jong: ,,We gaan kijken hoe we uit deze impasse kunnen komen. Hopelijk kunnen we De Vos toch aan boord houden en het netjes oplossen”. Het geplande Havenconcert op 25 september is volgens De Jong niet in gevaar. ,,Dat is gewoon rond en gaat door.”