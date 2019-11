Benefietavond voor hospice levert ruim achtduizend euro op

BRUINISSE - Gegeten werd er. Liefst 8-gangen lang. Tot in de late uurtjes. Voor het goede doel. De benefietavond voor het Hospice Kaaskenshuis in Bruinisse leverde ruim achtduizend euro op. ,,Niet normaal. Wat een topavond.”

Restaurant De Meeuw had zich goed voorbereid op deze avond. In samenwerking met zanger Frank Live werd gisteravond een mooie feestavond op poten gezet waar gegeten en gezongen werd en een loting was.

Enkele weken van te voren werd het menu al bekend gemaakt. ,,Onze koks hebben hun uiterste best gedaan om er een culinair feestje van te maken. Naar welk gerechtje kijk jij het meeste uit”, lokte Henny Meeuwisse mensen naar De Meeuw in Bruinisse. Het menu varieerde in oesters, zeevruchtencocktail, scholfilet, lamshaas tot aan hazelnoot-kaneelmousse toe.