Belgen trekken met paard en wagen kleddernat door Zeeland

Theoloog Harry Kuitert (92) overleden

13:30 AMSTELVEEN (ANP) - In zijn woonplaats Amstelveen is vrijdag theoloog en ethicus Harry Kuitert na een kort ziekbed overleden. Dat heeft zijn dochter zondag laten weten. Kuitert was vooral in de jaren zestig en zeventig invloedrijk in de protestantse kerken en stond aan de wieg van de PKN, de Protestantse Kerk Nederland.