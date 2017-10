Bejaarde man vermist in Burgh-Haamstede

Vergadering dorpsraad Renesse

20 oktober RENESSE - De dorpsraad van Renesse komt dinsdagavond 7 november weer bijeen voor een vergadering. Op het programma staat in elk geval het masterplan voor Renesse. Ook wordt de handhaving besproken en is er speciale ruimte ingelast voor bezoekers om vragen te stellen over alles wat hen maar bezighoudt in Renesse.