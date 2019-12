Bejaarde biljarters van Haamstede weggestuurd uit zorgcentrum

Ziek van gezeur over tankwinkel­tje bij Zierikzee: ‘Alsof het hier ik-weet-niet-hoe-vaak misgaat’

30 november ZIERIKZEE - Eén botsing kan Marleen Snijders zich herinneren. Nou vooruit, en die keer dat er iemand de gracht in reed. Maar meer gebeurt er gewoonweg niet, bezweert de vrouw die al elf jaar bij Texaco in Zierikzee werkt. Ze is ‘ziek van al het gezeur’ over het nieuwe winkeltje in het tankstation.