Bedrijventerreinen Schouwen-Duiveland in beeld voor megagroot 150-kV-station

Klussen­teams van De Zuidhoek gaan zorgen voor ontmoeting en vervoer: een boost voor de leefbaar­heid op Schou­wen-Duiveland

16 juni ZIERIKZEE - Het schilderijtje bij die oudere mevrouw hangt weer recht, het zwerfvuil in de brandgangen is opgeruimd en een Bruse kan eindelijk eens bij haar zus in Zonnemaire op bezoek. De 3 ton die sociale werkvoorziening De Zuidhoek ontvangt van de eerder gewonnen Werkinnovatieprijs wordt geïnvesteerd in dit soort ‘leefbaarheidsdiensten’. Het is de bedoeling dat het eerste klussenteam in september start.