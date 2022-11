Bedrijfsleven, onderwijs en gemeente slaan handen ineen: ‘Schouwen-Duiveland moet het meest gastvrije eiland van Nederland worden’

Op retraite in het buitenge­bied van Burgh-Haamstede: Land aan Zee opent in september volgend jaar

Dat Liselotte Baeijaert en Michiel Deturck een retraitecentrum starten naast hun villa Mon Plaisir aan de Meeldijk in Burghsluis was al bekend. Hoe de naam gaat luiden (Land aan Zee) en wat er precies staat te gebeuren na de opening in september 2023 nu ook. ,,Laten we beter luisteren naar elkaar.”

14 november