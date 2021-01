Bebloede man slaat agent in Zierikzee

De politie kreeg rond half negen een melding van een vechtpartij in de Zijpestraat. Bij aankomst herkenden agenten een man die ze vorige week al wegens een winkeldiefstal in Scharendijke naar de cel hadden gebracht.

De man had bloedende handen en sloeg wild om zich heen. Toen een agent naar hem toe liep, kreeg die volgens de politie een klap tegen zijn hoofd. Daarop is de man in de boeien geslagen. Hij is eerst voor behandeling naar het ziekenhuis gebracht, waar hij ook een kalmeringsmiddel kreeg. Dat hielp. Vervolgens is de man naar Emergis in Kloetinge gebracht voor verdere behandeling.