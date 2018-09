Beatrixschool in Zierikzee gaat toch dicht

ZIERIKZEE - De Beatrixschool in Zierikzee sluit de deuren. Na een 'doorstart' voor de zomervakantie hebben ouders van zes van de twaalf leerlingen in de zomervakantie alsnog besloten hun kind naar andere scholen te brengen. Voor de zes overgebleven kinderen is de school niet overeind te houden, zegt wethouder Cees van den Bos.

,,Een zure keuze, voor de school en voor de ouders die de school het vertrouwen gaven.'' Wanneer de Beatrixschool precies de deuren sluit, is nog niet bekend. De leerlingen krijgen nu nog gewoon les. ,,We willen geen deadline stellen'', aldus Frank van Esch van stichting De Korre - waar de school voor zeer moeilijk lerende kinderen onder valt. Ouders krijgen rustig de tijd om een keuze voor een nieuwe school te maken. Van de zes leerlingen die al zijn vertrokken, gaat een deel naar scholen elders in Zeeland en een deel naar Goeree-Overflakkee.

In de ring

Zowel wat Van den Bos als Van Esch betreft is het besluit om nu de stekker uit de Beatrixschool te trekken niet het definitieve einde van het verhaal. In de nieuwbouwplannen voor Pieter Zeeman is ruimte voor de Beatrixleerlingen uitgetrokken en dat blijft vooralsnog zo. ,,Je moet de handdoek ook niet te snel in de ring gooien'', vindt de wethouder. De Korre en De Meie gaan samen onderzoeken of er voor de langere termijn niet iets anders op poten kan worden gezet. ,,We zien een flink aantal leerlingen dat het eiland met busjes afgaat.''

Quote Dit doet pijn. Voor de ouders. Maar ook als je hier een goed zorgsys­teem wilt opzetten Cees van den Bos

Dik 120 kinderen maken gebruik van leerlingenvervoer, al valt daar van alles en nog wat onder. Van Esch: ,,We gaan kijken om hoeveel leerlingen het gaat, welke specifieke behoefte er is en of we daar iets voor op Schouwen-Duiveland kunnen doen. De Korre blijft ook bij de nieuwbouw van Pieter Zeeman betrokken.'' Van den Bos: ,,Als je de verkeersbewegingen ziet: dat is een verkenning waard.''

Uit de lucht vallen