Beachclub Perry's bouwt coronaveilig terras, maar mag nog niet open ‘en dat is enorm frustrerend’

Snackloket Wendy’s aan de Zeeland­brug gaat snel weer open; ‘ooit wordt het een coffeeshop’

15:40 ZIERIKZEE - Eigenaar Raymond Warrens van de Goese coffeeshop High Life wil verder met Wendy's in Zierikzee. Voorlopig concentreert hij zich op het snackloket aan de kant van de parkeerplaats. In een later stadium denkt hij het restaurantgedeelte een andere invulling te kunnen geven. ,,We hebben al wel wat ideeën, maar we moeten eerst nog eens goed samen met de gemeente bekijken wat er allemaal mogelijk is voor dat pand.”