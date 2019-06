Bankje herinnert Nieuwerkerk voortaan aan UNA-vrijwilligers

De gedenksteen had tot vorig jaar een plekje in één van de woningen die in de straat waren gebouwd door U.N.A.-vrijwilligers. Vorig jaar zijn die huizen echter vervangen door energieneutrale woningen. Dankzij inspanningen van de dorpsraad is de steen behouden gebleven.

Het UNA, voluit World Federation of United Nations Associations, kwam volgens dorpsraadvoorzitter Chris Timmerman voort uit naoorlogs idealisme: het bestond uit vrijwilligers die wilden bijdragen aan het verbeteren van de wereld. ,,Ze vonden, na de oprichting van de United Nations, al dat vergaderen in New York maar zo-zo. Die mensen zijn gewoon aan de slag gegaan en her en der in de wereld hulp gaan verlenen.”