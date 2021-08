Bakken met geld en spullen naar Limburg, maar ook het uitblazen in Zeeland is welkom bij de slachtoffers van de overstromingen

Al vanaf het moment dat Limburg getroffen werd door overstromingen wist Siemco Louwerse dat hij iets moest doen met het Watersnoodmuseum. ,,We hebben toen bussen neergezet in het museum waarin mensen wat kunnen doneren en bij het reserveren van een entreekaartje kunnen mensen kiezen of ze een euro extra voor Limburg betalen.” En nu het regenachtig weer is en er automatisch meer bezoekers de weg naar het museum in Ouwerkerk weten te vinden, tikt de teller lekker aan. ,,We zitten nu om en nabij de 10.000 euro, maar dat bedrag loopt nog verder op. We bekijken hoe lang we nog doorgaan. We hebben geen streefbedrag", zegt Louwerse. De museumdirecteur zegt dat hij aan het rampenfonds, ofwel giro 777, overlaat waar het geld aan wordt besteed.