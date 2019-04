Babyspullen voor vluchtelingenmoeders: ‘Vooral dekentjes en slofjes zijn nodig’

Cor hangt al 32 jaar de vlag uit op de torens van Zierikzee

26 april ZIERIKZEE – In Borsele zal tijdens Koningsdag geen vlag wapperen in de top van zeven historische kerktorens. De weg naar de vlaggenmast is te gevaarlijk om te beklimmen. In alle andere Zeeuwse gemeenten zal de vlag wel wapperen, zo ook in Zierikzee.