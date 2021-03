Azerbeidzjan gaat met een Zeeuws lied naar het Songfestival; Tony Cornelissen schreef de melodie thuis in Burgh-Haamstede

Azerbeidzjan? Ja, daar stond Cornelissen zelf ook wel even van te kijken. Maar het went, want hij heeft sowieso internationale contacten in de muziekbusiness. Twee jaar geleden richtte hij Roc-A-Ville op, om zich breder in de markt te zetten. ,,Ik was gaan nadenken: wat wil ik nou eigenlijk om in de muziekindustrie te kunnen overleven? Gelukkig heb ik het in me om meerdere dingen te doen.” Cornelissen is naast songwriter ook producer en publisher. ,,Mijn specialiteit is songwriters verder ontwikkelen op creatief en zakelijk vlak.” Hij geeft daarnaast coaching op diverse conservatoria in het land.