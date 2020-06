Avonturiers keren na lange tijd terug naar Zierikzee: ‘Ik zou het zó weer overdoen, samen met Ko’

Kamperen in een huis van hennep moet een geheel eigen beleving geven

22 juni ZONNEMAIRE - Kamperen of recreëren op landschapscamping Kijkuit bij Zonnemaire moet uitgroeien tot een ‘complete beleving'. Overnachten in een huisje dat is geïsoleerd met vlas of hennep, terwijl het gewas zelf vlakbij wordt verbouwd. ,,Hoe duurzaam en circulair wil je het hebben", glundert Remco Delst bij het idee aan dat plaatje.