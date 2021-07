Automobilist uit Scharendijke (64) door langdurig niet opletten schuldig aan zwaar ongeval bij Nieuwerkerk

Het ongeval vond plaats in een flauwe bocht op de N59. De bestuurster van een tegemoetkomende personenauto beschreef hoe V. zijn Seat langzaam naar links stuurde. “Het was net alsof hij rechtdoor reed, in plaats van de bocht te nemen”, vertelde deze getuige. Zij week zelf noodgedwongen rechts uit. In het voorbijgaan merkte ze dat V. naar beneden keek en niet voor zich uit. In haar binnenspiegel zag de vrouw vervolgens de botsing.