Automobilist rijdt tegen kunstwerk op rotonde in Zierikzee

Schilder Dave Meijer schept orde in de chaos

14 augustus BURGH-HAAMSTEDE - In de Bewaerschole in Burgh-Haamstede wordt zaterdag de nieuwe tentoonstelling van de Goese schilder Dave Meijer geopend. Het is de zesde in een reeks vervolgtentoonstellingen van het project Veranderende Grenzen: meanderen tussen Orde en Chaos.