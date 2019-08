Automobilist rijdt in op fietser uit Ouwerkerk, politie zoekt getuigen

‘Brouwers­ha­ven is zelfs voor de eigen inwoners een onontdekte parel’

27 augustus BROUWERSHAVEN - Zierikzee, Renesse, Burgh-Haamstede? Oké. Maar Brouwershaven? Nee, dat is voor toeristen én voor inwoners van Schouwen-Duiveland nou niet meteen the place to be. Wat een onzin, stelt de heemkundige vereniging Stad & Lande. Hoog tijd om de smalstad in het zonnetje te zetten.